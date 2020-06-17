Известная модель Деми Роуз показала объемные формы, которые не прятала на отдыхе

На фото Деми показывает себя в бикини из веревочек, которое еле вместило всю красоту девушки. Красотка села на коленки и соблазнительно выгнулась, демонстрируя свои "спелые персики". Образ Роуз дополнила очками, а сама решила в этот раз сделать жаркое фото на яхте, которая стояла на фоне скал. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать под фото или поставить лайки, но так и хочется сказать: "Русалка на охоте".

Ранее мы сообщали, что британская модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в новой фотосессии, скинув с себя все лишнее.

«Неразрезанная», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на снимке Роуз позирует без белья спиной на камеру, а вокруг нее рассыпаются порезанные киноленты. Также в кадр попала грудь модели. Мимо такой красоты ее поклонники просто не могли пройти мимо, о чем говорят комментарии под постом.

Сообщалось, что модель Деми Роуз показала летний кадр на жарком отдыхе у бассейна.

В этот раз Деми решила похвастаться фигурой в одном стильном бикини со стильным принтом рядом с бассейном. Загорелая кожа Деми и ее длинные локоны тут же восхитили поклонников.

Напомним, влажная Деми Роуз спустила платье и показала свой экстремальный размер

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