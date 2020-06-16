Британская модель Деми Роуз похвасталась роскошными формами в новой фотосессии, скинув с себя все лишнее

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Неразрезанная», - коротко сказано в подписи.

Уточним, что на снимке Роуз позирует без белья спиной на камеру, а вокруг нее рассыпаются порезанные киноленты. Также в кадр попала грудь модели. Мимо такой красоты ее поклонники просто не могли пройти мимо, о чем говорят комментарии под постом.

«Красиво торчат прелести, крутышка», «вау», «бомба», «божественный вид», «ракурс – самый сок», «золотая красота», «вау, красота прямо как из моих снов», «невероятное фото», «люблю такие кадры», «фигуристая красотка», «вау, как горячо!», - пишут они.

До этого Деми показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр, сделанный на отдыхе. Девушка любит активный отдых и часто развлекается на пляже. В этот раз Деми удалось удивить видом в крошечном купальнике.

Не секрет, что модель Деми Роуз является любительницей похвастаться достоинствами перед фанатами. В этот раз девушка сделала это любимым образом - примерив слишком тесный и открытый купальник, который едва ли скрыл ее грудь.

При этом не забыла девушка показать себя с удачного ракурса и подчеркнув плоский животик. Фанаты, как и ожидалось, не смогли остаться равнодушными.

Напомним, Деми Роуз едва удержала пышных «близняшек» в крохотном наряде.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Деми Роуз сбросила лифчик и показала, как веселится у озера.

Также Politeka писала, что влажная Деми Роуз вышла из душа и без стыда блеснула формами.