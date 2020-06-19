Внучка легендарного актера Михаила Боярского Екатерина поразила поклонников нереальными формами в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует перед зеркалом в мини-шортах и топе с декольте, который максимально подчеркивает ее внушительные формы шестого размера.

А на другом снимке Боярская позирует уже в другом топе полусидя и с джойстиком в руках. Несмотря на то, что фотографию она решила никак не подписывать, ее поклонники пришли в настоящий восторг.

«Шикарный вид! Во что играем?», «Красотка и самая красивая геймерша», «Дамы и господа, встречайте: Мисс самый красивый геймер в мире😍👍аплодисменты», «Во что рубишься? Наверное в фифу», «Красиво выглядишь с джойстиком», «Какой взгляяяд», - пишут они.

До этого мы писали, что внучка российского актера Михаила Боярского Екатерина сверкнула безупречными формами в наряде с декольте.

«Хэй🤪 как настроение?)» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках внучка Боярского позирует в крохотном топе с декольте и джинсовом платье. Девушка элегантно уселась, выставив напоказ внушительные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, озорная внучка Боярского тряхнула шестым размером бюста в прозрачном декольте.

Как сообщала Politeka, внучка Боярского еле вместила шестой размер в экстремальном декольте.

Также Politeka писала, что юная внучка Боярского продемонстрировала шестой размер в узком топе.