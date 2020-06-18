Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова решила похвастаться новой гордостью, забыв о шпагате

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«На набережной в Астрахани у подножия моих квартир.💃 Астрахань такой Светлый город! И люди замечательные! Поскольку у меня тут есть своя недвижимость, я подумываю переехать жить в этот солнечный город !🐣💃 А танцевать буду в Оперном театре. И зал балетный будет построен в этом комплексе», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимках Волочкова позирует в платье на фоне набережной, демонстрируя красивый вид. А на другом снимке балерина уже на фоне недостроя, на который потратила больше полусотни миллионов рублей и около полумиллиона долларов.

Обратим внимание, что из-за скандала вокруг стройки она даже отправила в СИЗО бывшего супруга, который без ее разрешения опубликовал в социальных сетях документы. Балерине в якобы «элитном ЖК» принадлежат 22 квартиры.

Однако ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку Волочкова ограничила возможность комментировать ее снимки.

Напомним, что Волочкова в крошечном бикини "тряхнула стариной" и опозорилась: "Злобные тетки завидуют".

Также Politeka писала, что Волочкова дико раскорячилась перед лицом Борисовой, видео не для слабонервных: «Давай, наркоманка».