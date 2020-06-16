44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова удивила очередной выходкой: после заявления, что не дружит с алкоголем, снова взялась за старое
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с подругой, владелицей конюшни.
В кадре раскрасневшаяся Волочкова сидит на диване и обнимает одной рукой подругу за плечи. В другой же балерина держит трубку кальяна. А на столе перед ней стоит бокал с вином.
"Моя добрая Подруга Надежда! Коновладелица, спортсмен Профессионал! 🐎 @raduzhnyiksk Так здорово дружить!", - подписала фото Анастасия.
И хоть звезда закрыла комментарии под этим фото у себя на странице, пользователи все же нашли возможность обсудить ее поведение.
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"Светлейший изумруд России продолжает бухать 😅, кто бы сомневался"
"А под ногами хвост волочковой валяется ?😆"
"уже спаивает людей....👎"
"Бокал с вином один! Настя, ты алкопрофи? Дана права☝️"
"А в руке трубка от кальяна?"
"Шо, все, сдулась непьющая наша? Повыкобенивалась, кому-то что-то доказывая, и снова на топчанчик? Ну этого и следовало ожидать"
"Дружить - это по-волочковски значит "бухать"
"Удивляюсь я этой даме со шпагатом🤔 сначала обвешала свою инстаграмму (цит.) бухичами, а потом в недоумении делает знак вопроса на лице - "...почему вся страна лезет в мой дом, постель и говорят, что я бухаю?..."🤪"
Ранее мы сообщали, Волочкова в балетной пачке огорошила своим коронным "номером". Она облокотилась на стул и козырнула фирменным шпагатом. Стоит отметить, Анастасия, лишенная чувства меры, засветила лишнее.
«Утренний Арабеск», - подписала фото балерина.
Напомним, что Волочкова в крошечном бикини "тряхнула стариной" и опозорилась: "Злобные тетки завидуют".
Также Politeka писала, что Волочкова дико раскорячилась перед лицом Борисовой, видео не для слабонервных: «Давай, наркоманка».