44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова удивила очередной выходкой: после заявления, что не дружит с алкоголем, снова взялась за старое

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с подругой, владелицей конюшни.

В кадре раскрасневшаяся Волочкова сидит на диване и обнимает одной рукой подругу за плечи. В другой же балерина держит трубку кальяна. А на столе перед ней стоит бокал с вином.

"Моя добрая Подруга Надежда! Коновладелица, спортсмен Профессионал! 🐎 @raduzhnyiksk Так здорово дружить!", - подписала фото Анастасия.

И хоть звезда закрыла комментарии под этим фото у себя на странице, пользователи все же нашли возможность обсудить ее поведение.

"Светлейший изумруд России продолжает бухать 😅, кто бы сомневался"

"А под ногами хвост волочковой валяется ?😆"

"уже спаивает людей....👎"

"Бокал с вином один! Настя, ты алкопрофи? Дана права☝️"

"А в руке трубка от кальяна?"

"Шо, все, сдулась непьющая наша? Повыкобенивалась, кому-то что-то доказывая, и снова на топчанчик? Ну этого и следовало ожидать"

"Дружить - это по-волочковски значит "бухать"

"Удивляюсь я этой даме со шпагатом🤔 сначала обвешала свою инстаграмму (цит.) бухичами, а потом в недоумении делает знак вопроса на лице - "...почему вся страна лезет в мой дом, постель и говорят, что я бухаю?..."🤪"

Ранее мы сообщали, Волочкова в балетной пачке огорошила своим коронным "номером". Она облокотилась на стул и козырнула фирменным шпагатом. Стоит отметить, Анастасия, лишенная чувства меры, засветила лишнее.

«Утренний Арабеск», - подписала фото балерина.

Напомним, что Волочкова в крошечном бикини "тряхнула стариной" и опозорилась: "Злобные тетки завидуют".

Также Politeka писала, что Волочкова дико раскорячилась перед лицом Борисовой, видео не для слабонервных: «Давай, наркоманка».