Известная балерина Анастасия Волочкова показала фигуру в модном мини-бикини во время отдыха

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры, поэтому в ее профиле можно найти не только записи из тренировок, а еще и самые разные фото и видео из отдыха. Причем далеко не всегда в удачном или скромном виде.

В этот раз Анастасия показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр из отдыха, позируя в одном лишь алом бикини. Причем чаще всего под такими постами Анастасия скрывает доступ к комментариям. В этот раз она не стала этого делать и получила несколько сотен довольно неоднозначных отзывов:

«Прекрасное начало дня на вилле "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всем желаю прекрасного солнечного настроения.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова под постом.

А вот что ответили пользователи Инстаграм:

«Злобные тетки завидуют и пусть Вас это не огорчает)», «Фоторедактор переборщил с левым боком,по-моему...», «Очаровательная вы Анастасия 😍😍😍😍», «Походу бабы вы ее достали ушла она в подполье😂😂😂», «Ужааааааас», «Талию смастерила 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Нет,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну почему такая страш*ная баба😢😢😢», «Ужас, мужик- трансвестит 🤦‍♀️», «Дойки до пупа и тело как у старухи....», «🤣🤣🤣 вот это бёдра ....откуда ?».

До этого Анастасия решила похвастаться довольно откровенной тренировкой с упором на мышцы рук и растяжку ног.

«Прекрасный спортивный день в прекрасном настроении после сюрприза возлюбленного.🌺😊 Я всем желаю прекрасных выходных! 😊», - написала Волочкова.

Стоит отметить, что ранее под практически таким же роликом, в котором звезда выполняет узкую тягу к спине, после чего опять демонстрирует растяжку, комментаторы написали довольно много нелестных отзывов:

«Какие упражнения балетные? Сиди себе дальше», «Позорница, Настя! Деградируешь не по дням, а по часам!», «Как из красивой, элегантной, уважаемой женщины можно превратиться в публичный мем», «Посмотри на Себя!( и в былые то годы мозгов не было! Щас - Треш! Любуемся дальше!», «Фу😂😂какая ты противная морда,тебе бы леща дать😂😂😂», «Анастасия, такими ластами безусловно стоит хвастаться))) в своем ужасе они уникальны».

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