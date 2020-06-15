Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась экстремальным шпагатом в автомобиле

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

Анастасия Волочкова прославилась благодаря своим шпагатам, которые она делает при каждой удобной возможности. На снимке танцовщица позирует, высунувшись из люка автомобиля, припаркованного во дворе частного дома. Одной ногой она стоит в салоне, а другую подняла вертикально вверх, так что ее платье бесстыдно задралось для всеобщего обозрения.

Впрочем, единственный человек в кадре не захотел наблюдать такое зрелище. Как видно на фото, мужчина за рулем стыдливо отвернулся и попытался спрятаться от камеры, можно заметить лишь часть его головы.

Пользователи социальной сети высмеяли Анастасию Волочкову за такой оригинальный трюк:

"Первое, что бросилось в глаза, ее грязная голова"; "Жаль до проводов не дотронулась😏"; "Она реально мозгами больная!!!"; "Вот каково ее дочери на это смотреть? 🤔"; "Срочная госпитализация!"; "нажралась опять, хню несёт, Ещё и залезла на машину, нормальный человек так будет в 44 делать🤢🤦‍♀️"; "В углу, между рулем и водительским окном, Рустам пригнулся или его скрючило от смеха? 😮"; "У кого спрашиваешь, болезная? Видать у Рустамки, а он аж отшатнулся!!!".

Напомним, что неугомонная Волочкова похвасталась подарком от тайного ухажера: «Корзина цветов и…».

Как сообщала Politeka, укутанная Волочкова с красным лицом огорошила внешним видом: иконы тут не помогут.

Также Politeka писала, что Волочкова в крошечном бикини "тряхнула стариной" и опозорилась: "Злобные тетки завидуют".