42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова завораживает поклонников каждым своим образом

Красотка публикует фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net. Звезда не только делится снимками в белье и шелковых пижамах, но и демонстрирует фигуру в простой одежде.

Телеведущая в одном из последних постов похвасталась фигурой в белом пушистом свитере.

На снимке модель была в машине, она улыбалась и смотрела в камеру.

От красотки невозможно отвести взгляда: глаза подчеркнуты черным карандашом, а губы - помадой красного оттенка. Звезда распустила волосы, и заложила их за ушки.

"Убрала фильтры нафиг. Надоело. В этом мире и так все фильтруют свои мысли, чувства и базары... Пусть хоть в альбомах будет что-то настоящее😂 Ну...не считая мою натянутую улыбку😂😉", - написала Чехова.

За восемь часов пост собрал более 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Натянутая лучше, чем никакая", "Ну тогда, макияж тоже фильтр", "Анфиса,ты красавица! А фильтры пусть себе оставят те,кто не умеет быть настоящим! ❤️❤️❤️", "Шикарный цвет помады. Очень вам идёт", "Щас камеры уже улучшают фото, можно и без них", "Люблю вас и с фильтрами и без ,вы самая настоящая👍", "Отлично выглядишь и без фильтров!", "Да всё таки лучше быть самим собой...", "Суперрр❤️", "Красотка 😘", "Анфиса, улыбка Вам к лицу!Вы очень симпатичная! Красотуля!!!", "Приятно очень симпатичная 👍👍", "Анфиса, естественность это и есть то что людям нравиться", "Фиса, ты самая обаятельная и самая сексуальная на этой планете 👋", - написали пользователи сети.

Напомним, Анфиса Чехова смело избавилась от белья и улеглась на пол ради пикантных кадров

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