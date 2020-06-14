Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась в сети, как проводит свой выходной в воскресенье

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм-страницу модели.

На фото красотка расположилась на кровати перед телевизором с чашкой латте в руке.

Саму Омович на фото не видно, в кадр попали ее длинные стройные ноги.

«Сегодня позволительно целый день провести в постели», - подписала снимок она.

Обратим внимание, что пользователи сети не смогли оценить или как-то прокомментировать новую фотографию, так как она обнародована в разделе «Сториз».

До этого, украинская модель Алена Омович решила показать свои формы во всей красе, а также рассказать, как ей удалось их заполучить. Модель не скрывает, что делала пластику и даже не одну, поэтому совсем не смущается своего тела и готова делться секретами привлекательности.

Как сообщалось ранее, украинская модель Алена Омович поделилась откровенным снимком, сделанным до пластики груди.

В разделе Сториз Омович решила похвастаться своим «природным богатством».

Так, девушка опубликовала архивный снимок, сделанный еще до увеличения груди. На нем она позирует в тонком топе, под который она не стала надевать лифчик. При этом внизу на модели одни трусы. По этой фотографии можно понять, как выглядела грудь модели до хирургических манипуляций.

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