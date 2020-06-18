Известная актриса Асмус Кристина, жена Гарика Харламова, показала необычный соблазнительный образ
На фото Асмус показала себя в рубашке и джинсах. Красотка задрала рубашку и завязала ее на узел, позируя у колонны. Волосы Кристина решила оставить распущенными, а сама улыбалась, прикусив один пальчик, чтобы фото получилось максимально соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Еду я сейчас в такси.
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Езжу я всегда на заднем сидении. За пассажирским. Сумка моя всегда лежит на сиденье рядом. Поскольку я ей пользуюсь во время поездки, она часто открыта. И водитель сейчас как затормозил резко. И всё, что у меня в ней было..разлетелось по салону. А мне же, как правило, нужно пол дома в сумку положить )))) Так, чисто на всякий случай.
У вас такое бывает? У меня постоянно", - написала Асмус.
Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали множество комментариев:
"Я на переднем езжу. Да и без сумки", "Сладкая девочка", "Какая красивая девочка", "Аналогично", "Жесть".
Ранее мы сообщали, что популярная российская актриса Кристина Асмус показала себя в постели и поделилась любопытным фактами о себе.
Рассказ о себе Асмус сопроводила собственной фотографией. На снимке актриса сидит в своей постели, поджав под себя ноги. На ней черные штаны и короткий топик с глубоким декольте. Волосы звезда собрала в хвост, а свой образ дополнила минимумом косметики.
Напомним, бесстыжая Асмус прижалась к бородатому незнакомцу, это попало на камеру
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