32-летняя российская актриса Кристина Асмус буквально порвала соцсети новым видео

В ролике, опубликованном на странице в Instagram, Кристина с чашкой чая в руках рассказала подписчикам о своей гостье.

«Ко мне тут приехала подруга. Мы сидим на кухне, пьем чай, болтаем, и у нас возник такой спор. Инга считает, что все мужики – бараны. Я с этим категорически не согласна. Говорю: «Не обобщай»».

И тут Кристина переводит камеру на «подругу», которой оказывается маленькая овечка, которая в ответ проблеяла, подтвердив «правоту» слов Кристины.

В комментариях пользователи оценили юмор актрисы.

«е буду... Я ещё тот козёл... 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️Козерогом родился», «Инге просто всегда козлы попадались.... с кем не бывало...)», «Отличная шутка, интересные дебаты👍👌😉. Не суди и не судим будешь😊», «Какая прелесть», «А по-моему очень трогательно и оригинально! ) Спасибо за поднятое настроение!!!❤️🔥💯», «Да вообще ничего нельзя обобщать», «Выжившая овечка после Құрбан байрама, наверное, не просто так на кухне. Будет плов сегодня?», «По-моему, это скотство со стороны подруги», «Инга походу малость перебрала😂», «Харламов научил?», – шутят в ответ под публикацией.

Ранее мы рассказывали, что Асмус похвасталась стройными ножками в платье, которое еле-еле прикрывает «срамные» места.

Звезда опубликовала в соцсети свежее фото, на котором блеснула видом в темно-синем мини-платье и на высоких каблуках.

Актриса с собранными наверх волосами повернулась к камере спиной, вытянув ногу и кинув дерзкий взгляд через плечо. Девушка соблазнила силуэтом, а также заинтриговала подписью.

Звезда призналась, о чем ей пишут в личных сообщениях в соцсети, а также - чего не делают.

Напомним, что Асмус призналась, без чего страдала аж три месяца, Харламов тут не поможет: «Ломка адская».

А еще Politeka писала, что скандальная Асмус превратилась в соперницу Поклонской, фото в форме облетело сеть: «Голой не увидим?».

Также Politeka сообщала, что скандальная Асмус развалилась в откровенной позе и грязно выругалась, Тарзан не выдержал: «Кристина, не ожидал от вас».