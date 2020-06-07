36-річна українська ведуча Катя Осадча, автор програми "Світське життя", приголомшила літньою розвагою з чоловіком, шоуменом Юрієм Горбуновим

Як передає Politeka.net, зіркова пара вирушила кататися на яхті по Дніпру. Босонога і щаслива Катя позувала на носі судна. На ній короткі джинсові шорти і блакитна сорочка. На одному з кадрів знаменитість в сонцезахисних окулярах посміхалася прямо в камеру, на іншому - поклавши руку на пояс і вхопившись за парус, ведуча дивилася вдалину.

Крім того, Осадча показала свого чоловіка за штурвалом: суворий Горбунов тримався дуже впевнено.

"Моя стихія! ❤️ На Дніпрі чудово! @gorbunovyuriy мій майбутній капітан", - підписала кадри ведуча.

Примітно, що в коментарях засвітилася інша відома українська парочка - репер Потап і співачка Настя Каменських. Перший написав "шкіпер" (капітан парусного судна, - ред.), а друга підтримала Осадчу смайликом.

"Шкіпер!!!"

"Відразу видно, що є відчуття стилю👏"

"👏 ну з таким капітаном Катю можна не тільки по Дніпру"

"Капітан серйозний!❤️"

"Фото супер! Приємного відпочинку!!!❤️❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, Осадча в Instagram показала свій "карантинний" наряд - трохи скидається на Зорро. На ній були чорні штани і топ з величезними плечима-волонами, а також капелюшок. Обличчя Каті було закрито чорною маскою.

«Нові часи, новий дрес-код», - написала ведуча.

«Зав'язуйте з масками), народ і так вже заляканий незрозуміло чим», «Елегантно і стильно», «Зорро», «Ти неймовірно красива», - писали в коментарях.

Нагадаємо, що Астаф'єва посварила українців несподіваним визнанням: Осадча не стрималася, «Ти обманюєш».

А ще Politeka писала, що Осадча приголомшила новим вбранням, зірку просто не впізнати: "Дорофєєва, знімай окуляри".

Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов в «Квартал 95» показав, чим спокушає дружину: «А Осадча це бачила?».