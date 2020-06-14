Українська телеведуча Катерина Осадча показала ідеальну фігуру під час річкової прогулянки
Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала кадри сімейного відпочинку на своїй сторінці в Instagram.
Судячи по знімках, Катерина Осадча разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і маленьким сином Іваном поїхала кататися по Дніпру біля берегів Києва. Для прогулянки ведуча вбралася в обтягуючий чорно-білий купальник. Образ довершили чорні окуляри і волосся, зібране у хвіст.
На одній з фотографій Катя Осадча зі щасливою посмішкою позує на носі катера, який зупинився посеред річки. Вона дивиться вдалину, спершись рукою об поруччя, демонструючи прекрасну фігуру і фізичну форму.
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"Літо - час фотографій в купальнику 😂 влітку, короткі поїздки на море в червні били підзарядкою і передчуттям майбутньої відпустки. Цьго року все інакше, але не привід не купатися в найближчій водоймі, готувати вдома вечері, дивитися кіно на вулиці, гуляти порожніми вулицями вечірнього міста і придумати тисячу безпечних розваг для себе і родини. Будь здорові!", - написала Осадча.
На ще одному знімку зображені Юрій Горбунов разом із сином Іваном. Знаменитий ведучий відвернувся від камери і захоплено показує хлопчикові на щось за кадром.
Користувачі соціальної мережі бурхливо відреагували на посаду і залишили багато коментарів:
"А де Юрины фото в купальнику?"; "Як красиво) взаємно і Вам гарного відпочинку 🔥"; "Який гарний Дніпро"; "Гарне фото".
Нагадаємо, що Осадча без макіяжу і в обнімку з Горбуновим показала, як виглядають у звичайному житті: "Супер".
А ще Politeka писала, що Осадча приголомшила новим вбранням, зірку просто не впізнати: "Дорофєєва, знімай окуляри".
Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов в «Квартал 95» показав, чим спокушає дружину: «А Осадча це бачила?».