Українська телеведуча Катя Осадча, яка веде своє авторське шоу «Світське життя», показала, як виглядають її вбрання в умовах карантину
Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в чорні штани і топ з величезними плечима-волонами. На голові у ведучої традиційно красувався капелюшок, а її обличчя було закрите чорною маскою. Видно було тільки очі Осадчої, які вона яскраво нафарбувала чорним кольором.
«Нові часи, новий дрес-код», - написала ведуча.
За годину її фото зібрало понад 5 тисяч лайків. В коментарях телеведучій залишили безліч компліментів, але знайшлися й ті, хто розкритикував Осадчу за те, що вона нібито сіє паніку.
«Зав'язуйте з масками), народ і так вже заляканий незрозуміло чим», «Елегантно і стильно», «Зорро», «Ти неймовірно красива», «Катя як завжди на висоті!», «Припиняйте ті намордники напяливать, чорт знає що», «Прийшла, побачила, забула, що хотіла», «Катя крута», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Катя Осадча показала, як займається спортом на карантині. Красуня була в спортивному костюмі, вона сиділа на підлозі в позі лотоса. За словами телеведучої, вона вирішила повернутися до йоги.
Нагадаємо, що Астаф'єва посварила українців несподіваним визнанням: Осадча не стрималася, «Ти обманюєш».
А ще Politeka писала, що Осадча приголомшила новим вбранням, зірку просто не впізнати: "Дорофєєва, знімай окуляри".
Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов в «Квартал 95» показав, чим спокушає дружину: «А Осадча це бачила?».