Українська телеведуча Катя Осадча, яка веде своє авторське шоу «Світське життя», показала, як виглядають її вбрання в умовах карантину

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в чорні штани і топ з величезними плечима-волонами. На голові у ведучої традиційно красувався капелюшок, а її обличчя було закрите чорною маскою. Видно було тільки очі Осадчої, які вона яскраво нафарбувала чорним кольором.

«Нові часи, новий дрес-код», - написала ведуча.

За годину її фото зібрало понад 5 тисяч лайків. В коментарях телеведучій залишили безліч компліментів, але знайшлися й ті, хто розкритикував Осадчу за те, що вона нібито сіє паніку.

«Зав'язуйте з масками), народ і так вже заляканий незрозуміло чим», «Елегантно і стильно», «Зорро», «Ти неймовірно красива», «Катя як завжди на висоті!», «Припиняйте ті намордники напяливать, чорт знає що», «Прийшла, побачила, забула, що хотіла», «Катя крута», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Катя Осадча показала, як займається спортом на карантині. Красуня була в спортивному костюмі, вона сиділа на підлозі в позі лотоса. За словами телеведучої, вона вирішила повернутися до йоги.

Нагадаємо, що Астаф'єва посварила українців несподіваним визнанням: Осадча не стрималася, «Ти обманюєш».

А ще Politeka писала, що Осадча приголомшила новим вбранням, зірку просто не впізнати: "Дорофєєва, знімай окуляри".

Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов в «Квартал 95» показав, чим спокушає дружину: «А Осадча це бачила?».