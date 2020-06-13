Відома парочка телеведучих Юрій Горбунов та Катя Осадча показали миле сімейне фото

Як повідомляє Politeka.net, Юрій Горбунов та Катя Осадча обожнюють подорожувати. Причому як по суші, так і по воді. Поки за кордон вони виїхати не можуть, пара насолоджується місцевими українськими краєвидами. Вони готові борознити річки та водні простори лише б побути разом.

На новому знімку, який опублікувала Осадча, вони з Горбуновим позують на тлі Прикарпаття.

Так, Катя поділилася ніжним і зворушливим знімком, на якому вони з чоловіком відображені в обнімку. Вони притиснулися обличчями один до одного і щасливо посміхаються, Катя навіть не використала на обличчі макіяжу, показавши свою природну красу. А Юрій постав у білій футболці і сонцезахисних окулярах. За їх спинами розкинувся дивовижних пейзаж.

У підписі до світлини телеведуча відзначила, що відпустку українці в цьому році проведуть на Батьківщині, що її дуже радує.

"У нас стільки дивовижних місць, в яких варто побувати! Мене завжди будуть надихати Карпати! Моє Прикарпаття! Перерахувати всі місця просто не можливо, але Яремче, Ворохта, Верховина-це ті гуцульські перлини, без яких гори-не гори! Обов'язково приїжджайте, вдихніть гірське повітря на повні груди, і відчуйте себе по-справжньому вільними!", - підписала вона під знімком.

Шанувальники не залишилися байдужими і залишили Каті і Юрі багато теплих відгуків, розчулюючись їх парі і красу природи.

"Які ви милі й улюблені😍", "Юрій, Ви патріот і справжній громадянин країни, яку любите!", "Ви супер!", "супер сім'я👍👍👍".

Нагадаємо, що Астаф'єва посварила українців несподіваним визнанням: Осадча не стрималася, «Ти обманюєш».

А ще Politeka писала, що Осадча приголомшила новим вбранням, зірку просто не впізнати: "Дорофєєва, знімай окуляри".

Також Politeka повідомляла, що Юрій Горбунов в «Квартал 95» показав, чим спокушає дружину: «А Осадча це бачила?».