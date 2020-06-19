Красотка не только умеют, но и любят читать

Настя Каменских, Светлана Лобода, Кристина Асмус и другие звезды показали, как любят проводить досуг

На первом кадре была Настя Каменских. Красотка любит читать и не стесняется это показывать. В одной из публикаций Настя показала, как лежит на кровати и листает книгу, пока рядом сидит ее домашний любимец - собака. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже Татьяна Котова, которая демонстрирует себя в ночной рубашке. Красотка сидела на диване и взялась рукой за волосы, чтобы фото было максимально соблазнительным. Звезда отметила, что любила читать о любви и отношениях.

На следующем фото уже Анфиса Чехова. Как можно заметить, девушка не против под листание журнала или книги выпить бокальчик алкогольного напитка. Звезда сидела на кровати, а рядом можно увидеть ее домашнего любимца - собаку.

На четвертом фото уже Светлана Лобода. Красотка держала в руках книгу и что-то показывала для своей дочери. Фото получилось очень нежным и семейным.

Заключает топ Кристина Асмус. Девушка показала книгу, с которой она сидела в кафе, позируя рядом возле популярного актера. Красотка рассказала, что пообещала прочитать роман и сделала это. Звезда отметила, что роман ей понравился и она всем его советует.

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