Популярная певица Наташа Королева сообщила о печальном известии, которое произошло в их семье

Карантин и эпидемия ударили по многим семьям. Не обошла стороной она и семьи звезд. Как призналась Королева, она из-за карантина потеряла свой бизнес. Как известно, у Королевой была сеть салонов красоты, которые вынуждены были закрыться из-за ограничительных мер. Возобновлять их работу артистка не планирует, так как считает это бессмысленным.

«Я решила, что даже после отмены всех ограничений не буду открывать салоны. Наш бизнес умер, как это ни печально», - отметила звезда, добавив, что реанимировать бизнес уже не получится.

Похожая сложная ситуация и с фитнес-центрами ее мужа Тарзана (Сергея Глушко). Спортзалы тоже вынуждено прекратили работу, что серьезно ударило по карману звездного семейства. Кстати, Глушко даже публично жаловался на отсутствие со стороны государства поддержки для бизнеса.

Впрочем, Наташа Королева никакой катастрофы в закрытии бизнеса не видит. По ее словам, счастье в том, что ее семья не пострадала от вируса – все живы и здоровы. Она добавила, что помнит более тяжелые времена, поэтому сильно не печалится.

«К примеру, 90-е, когда были пустые полки магазинов, карточная система, бандитские разборки. И комендантский час в Москве был...» - вспомнила Королева.

Напомним, что сын Наташи Королевой и Тарзана распахнул рубашку и расстроил своим телом: "Видно не в отца".

Как сообщала Politeka, Наташа Королева взобралась на гигантский стул и рассыпалась в благодарностях сыну: "Просто шедевр".

Также Politeka писала, что большое горе случилось у Королевой и Тарзана, певица не сдержала слез: "лежала на кровати и...".