Наташа Корольова поділилася спогадами про викидень

Як передає Politeka.net, про тих нещасливих днях вона розповіла у інтерв'ю "Люкс ФМ" в передачі "Слава+" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Нагадаємо, що події відбувалися ще в 2015 році - співачка кілька років намагалася подарувати Тарзану дитину і вона завагітніла. Тоді розгорівся скандал з інтимними знімками пари, і після стресу у Корольової стався викидень.

За її словами, в такій ситуації алкоголь врятувати не може.

"Просто забудьте. Навіть якщо у вас з'явилася така думка налити собі склянку - відразу забудьте. Тому що, на жаль, у такій ситуації, коли ми стаємо мега-вразливими від того, що ми нічого зробити не можемо і психологічно не можемо впоратися, ось у цей момент ми здаємо у фізичних і на всю цю гидоту, яка потім робить з нас нелюдів", - зазначила співачка.

Також вона назвала свої методи, які допомогли їй впоратися з пережитим горем.

"У мене є дуже хороший друг - лікар психотерапевт, і він давав поради. Я медитувала, відключала весь світ, не дивилася телевізор і ні в якому разі жодні новини, я знаходила для себе музику - 432 Гц - яка тебе заспокоює... Я поїхала в красиві місця", - згадала Королева.

За її словами, перший тиждень після події була найважчою.

"Я була поза зоною усякої і лежала таким трупом на ліжку і просто текли сльози", - згадала співачка.

Раніше ми писали, що Королева відзначилася новим висловлюванням щодо заборони на в'їзд в Україну та Майдану в Києві.

Як відомо, у жовтні 2016 року СБУ ухвалила рішення заборонити Королевою бувати в Україні найближчі п'ять років. У вересні 2018 року

Королева розповіла, що подала позов до ЄСПЛ, зазначивши, що звинувачення не відповідають дійсності. За її словами, їй заборонили в'їзд в Україну з-за заздрості.

Нагадаємо, заборонена в Україні Королева згадала, як підтримувала Майдан: "Носили борщі, котлети".

Як повідомляла Politeka, син Наташі Корольової і Тарзана відчинив сорочку і засмутив своїм тілом.

Також Politeka писала, що сестра-"близняшка" Наташі Корольової ховається від людей, причина вражає.