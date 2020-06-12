Українську співачку Наталю Корольову розкритикували за показне привітання з Днем Росії

Як повідомляє Politeka.net зірка українського походження опублікувала відео з нагоди Дня Росії у своєму Instagram.

По всій видимості, українка Королева, яка вже давно живе в Росії з сім'єю, відчула себе справжньою росіянкою. Так, на відео вона щосили виспівує російські пісні під акомпанемент акордеона і танцює в компанії російських «козаків» у відповідній формі.

Все це відбувається в чистому полі, де компанія вирішила накрити на стіл. Корольова з такої нагоди одяглася дуже скромно і навіть начепила на голову хустку.

«З Днем Росії!», - підписала відео співачка.

Втім, її привітання припали до душі далеко не всім. Так, багато хто в коментарях вирішив нагадати зірці про її походження.

«Запально!! Як завжди на висоті!», «Наташа як завжди красуня, активістка, комсомолка та просто чудова», «Натаха, три мужика на свято не багато тобі», «ну зовсім в тітку перетворилася», «Ти ж українка», «Причому тут Корольова? і День Росії!», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Корольова відзначилася новим висловлюванням щодо заборони на в'їзд в Україну та Майдану в Києві.

Як відомо, у жовтні 2016 року СБУ ухвалила рішення заборонити Корольовій бувати в Україні найближчі п'ять років. У вересні 2018 року

Корольова розповіла, що подала позов в Європейський суд з прав людини, зазначивши, що звинувачення не відповідають дійсності. За її словами, їй заборонили в'їзд в Україну через заздрість.

За її словами, вона підтримувала Майдан, коли люди вийшли на протест після побиття студентів. Королева додала, що в ньому брали участь і її брати, які живуть у Києві.

Нагадаємо, заборонена в Україні Корольова згадала, як підтримувала Майдан: "Носили борщі, котлети".

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