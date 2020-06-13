Російська співачка українського походження Наташа Корольова похвалилася подарунком від сина Архипа на свій день народження

Зірка, якій 31 травня виповнилося 47 років, опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, в якому, не приховуючи радості, розповіла і показала, чим порадував її 18-річний син, якого вона народила у шлюбі з Сергієм Глушко, більш відомим, як стриптизер Тарзан.

Як виявилося, Архип з друзями змайстрував у дворі заміського будинку сім'ї величезний стілець. За словами хлопця, найскладніше було – приховати від мами етап спорудження арт-об'єкта.

Артистка не приховує свого захоплення роботою сина і зазначає, що на цьому стільці, на який потрібно підніматися по привареніх збоку сходах, можна засмагати, підглядати, що робиться за парканом, і навіть використовувати в якості сцени.

Наприкінці запису вона посилає Архипові безліч повітряних поцілунків і дякує за «королівський стілець» для Принцеси Маленької країни!».

Шанувальники артистки від усієї душі раді за свою улюбленицю і щосили хвалять як подарунок, так і його автора.

«Оце класний подарунок!!!👍👍👍 Архип молодець!!!👏👏👏», «Суперський подарунок👍», «Подарунок від дитини, це подвійно приємно!!! Молодець, маму порадував», «Талановитий у Вас синочок! Браво! Стільчик вийшов бомбівським!👏👏👏❤️🤩», «Клас! Просто шедевр», «Красуня 💚💚💚💚», – пишуть у коментарях.

Раніше ми інформували про те, що Корольова відзначилася новим висловлюванням щодо заборони на в'їзд в Україну та Майдану в Києві.

Як відомо, у жовтні 2016 року СБУ ухвалила рішення заборонити зірці бувати в Україні найближчі п'ять років. Артистка розповіла, що подала позов до ЄСПЛ, зазначивши, що звинувачення не відповідають дійсності. За її словами, їй заборонили в'їзд в Україну через заздрість.

Нагадаємо, заборонена в Україні Корольова згадала, як підтримувала Майдан: "Носили борщі, котлети".

Як повідомляла Politeka, син Наташі Корольової і Тарзана розхристав сорочку і засмутив своїм тілом.

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