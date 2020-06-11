Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко показав незвичайний кадр, на якому позував у розстебнутій сорочці

18-річний син зоряної пари любить дивувати різними витівками і ділиться на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram різними фото. Не так давно молодий співак похвалився незвичайної імпровізацією - оригінальними танцями в похмурому образі, а після показав, як тренується під керівництвом батька. В цей же раз співак епатував пубілку кадром, який чимало заінтригував його шанувальниць, повідомляє Politeka.

Так, співак позував в захисній і досить вільної чорній масці для особи, розстебнутій такого ж кольору сорочці і чорних спортивних штанях.

«У всіх свої таргани в голові. Але так виходить, що ті хто знають, що вони божевільні, є самими нормальними. А ті, хто думають, що вони нормальні, є самими справжніми психами. #архип #грек #архипглушко #мысливслух», - написав Архип.

Шанувальники тут же відреагували:

«Шик🔥,» «в психлікарні ті хто спав)», «🤙Правильні слова👏згоден на всі 💯 %», «так», «Так одні психи колом😂», «У тебе батя тарзан», «Не папа, папа...», «Худорлявий, не накачаний!», «Красиво 👏🏻👏🏻👏🏻».

До цього молодий чоловік розповів, що зараз для нього, вийти і побути на природі, спостерігати за рослинами і різною живністю, «це справжній кайф, особливо коли на вулиці така літня погода».

«Мені це допомагає зняти напругу за кілька хвилин, просто лягти або доторкнутися до землі. Після цього я ніби міняю у себе батарейки😂. З проблемами і турботами ми всі забуваємо, що ми просто шматочки землі, що скоро в неї ж і повернуться. Можна сказати, що ми один величезний організм. І бути в контакті зі своїм керівництвом дуже важливо. Я знаю що багато хто зараз вчаться і працюють, як ви відпочиваєте, знімаєте стрес?», - написав син Наташі Корольової.

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

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