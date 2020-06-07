Экс-солистка группы "ВИА Гра" Татьяна Котова показала свою красоту со всех сторон
Как сообщает Politeka.net, певица опубликовала серию снимков на своей странице в Instagram.
Жгучая блондинка из группы "ВИА Гра" не стесняется показать себя в самых откровенных образа. Для последней фотосессии Татьяна Котова нарядилась в черный топ с широкими рукавами и огромным вырезом. Она придала кадрам еще большей пикантности, приспустив одежду ниже плечей.
Образ певицы дополнили черные трусики, которые она на фото то и дело подтягивает повыше. При этом Котова держит в руках экзотические фрукты. На одном из снимков она позирует без фруктов, но сильно выпятив пятую точку.
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Певица поинтересовалась, на каком из кадров она получилась лучше всего. В ответ пользователи социальной сети оставили множество восторженных комментариев:
"Вы прекрасны на всех фото😍"; "Да ты везде шикарна.❤️"; "Аппетитная аппетитная!❤️❤️❤️"; "Это тот случай, когда реально все фото супер! Вы очень эффектная🙂".
Ранее Татьяна Котова покорила внешним видом во время занятиях на тренажере. Она надела спортивный облегающий костюм, который подчеркнул ее нереальные формы.
На фото певица смотрит вдаль с распущенными волосами. При этом она позирует на беговой дорожке, отставив ножку назад.
Напомним, охмелевшая блондинка из "ВИА Гры" сразила наповал видом в мини-шортах.
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