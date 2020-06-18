39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон порадовала шикарными образами

Звезда опубликовала несколько обработанных снимков в Инстаграм, передает Politeka.net. К слову, Пэрис всегда эпатирует публику отфотошопленными снимками.

Пэрис предстала в черном боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру и оголило упругие ягодицы.

На руках модели были черные длинные перчатки, а в ушах - яркие сережки.

Звезда позировала возле планеты, прикоснувшись к ней руками.

"У нее была галактика в ее глазах и вселенная в ее разуме. 💫💫👸🏼💫💫", - написала Пэрис.

Пост за восемь часов собрал почти 400 тысяч просмотров и много комментариев, где пользователи сети осыпали ее комплиментами.

"Как же хороша", - написал один из фанатов.

Также красотка опубликовала пост, где в золотом лифчике и мини-юбке якобы взлетела над планетой. Из-за спины красотки выглядывали крылья бабочки.

Стройные ножки модели подчеркнуты ленточками. Пэрис опустила глаза и приоткрыла губы.

"Она оставляет после себя немного блеска, куда бы ни пошла ... ✨✨✨🧚🏻‍♀️✨✨✨", - подписала фото звезда.

За 10 часов пост собрал более 200 тысяч просмотров и много положительных комментариев.

Напомним, Пэрис Хилтон позировала в сиреневом платье принцессы с глубоким декольте.

Грудь в тесном корсете сжалась и поднялась. Округлости выпирали, а придавало акцента ярко-сиреневая брошь посередине. Завершила образ диадема.

Напомним также, что Пэрис Хилтон позировала в розовом купальнике и разноцветной накидке. Белокурая красавица дополнила свой лук черными очками, снимаясь на фоне дерева.

Напомним, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто

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