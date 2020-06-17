Известная украинская певица Тина Кароль показала невероятный соблазн, устроив восторг в сети

На фото Тина позировала в топе и юбке фиолетового цвета, элегантно устроившись на полу. Красотка соблазнительно выгнулась, немного выставив вперед грудь, а волосы забросила назад, благодаря чему кадр получился экстремально жарким. Кароль дополнила образ ярким макияжем, который на идеальной игре света получился очень горячим. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Вот умеете поднять настроение с самого утра! Очень", "Тина, зачем так красиво? Вот скажи, кто теперь склеит моё сердечко?", "Какая же ты красивая", "Ой, мама", "Мама-кошка", Богиня", "Женщина-пожар", "Дану повезло", "Дан, держись", "Божечки, какая красота", "Тин, а ты знала что это любимый цвет Дана"

Сообщалось, что Тина Кароль в годовщину своей свадьбы поделилась уникальным видео.

Так, звезда поделилась архивным видео с Огиром в разделе Сториз своего Инстаграм.

15 июня исполнилось 12 лет с момента свадьбы Кароль и Огира. Пара официально расписалась в январе, а в июне прошло их венчание. В своем Инстаграм певица написала, что для нее этот день всегда будет особенным.

Сообщалось, что украинская певица Тина Кароль поразила печальным видом на новом видеоролике.

Так, в этот раз на новом видео, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте "ФанТина", звезда предстала в лаконичном наряде черного цвета и удивила необычным образом. Как известно, Кароль считают иконой стиля, поэтому каждый ее наряд бурно обсуждается в социальной сети.

Напомним, загадочная Тина Кароль взбудоражила словами об особенном дне, сеть кипит

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