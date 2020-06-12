Украинская певица Тина Кароль в ярком наряде вызвала серьезные споры в сети из-за нового фото

Так, в этот раз на новом кадре, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте "ФанТина", звезда предстала в лаконичном наряде - стильном платье с оригининальным дополнением из бахромы. Звезда распустила волосы и добавила акцент своему образу, накрасив губы в ярко-красный цвет.

Однако не стильный образ Тины, которая отправилась на съемки продолжения украинского сериала привлекли внимания поклонников, а ее рука на своем животике.

На фан-странице Тины под кадром сказано, что продолжение съемок телесериала "Великі Вуйки" про жизнь и приключения гуцулов, уже стартовало.

"Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящий начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением. Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя будто в семейном кругу"- поделилась впечатлениями от участия в проекте Кароль.

А вот поклонники принялись обсуждать загадочный кадр звезды.

«Мы догадались сразу 😎», «Вот это новость!🤩 очень ждём 😁💗», «Тиночка , ждем с нетерпением обязательно будем смотреть», «Чтооооо🔥блин,это очень классно, а почему ты так держишь руку? Как беременная😻», «Так вооот для чего Тина баранов снимала несколько дней... В образ "справжньої гуцулки" вживалась😂 Могли бы ещё одного молдавского гуцула позвать... он и без сценария комедию замутит», «Оооо !Тине актерского мастерства не занимать. Все сезоны "голоса"играет :ПТП , Вакарчук, Балан , Бабкин и др.особы мужского пола», «а Дан у Воробішек тусуется- обьясните,как понять?, спасибо», - написали поклонники.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".