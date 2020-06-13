Украинская певица Тина Кароль взбудоражила новым кадром из чувственной фотосессии в одной рубашке

В этот раз на фан-аккаунте певицы "ФанТина" появился стильный кадр из фотосесси звезды, в которой она принимала участие в одной лишь белоснежной рубашке без белья. Как известно, Тина не является поклонницей откровенных фотосессий, поэтому каждый ее снимок в пикантном или провокационном виде тут же вызывает бурную реакцию в сети, передает Politeka.net.

Так, в социальной сети Инстаграм появился именно такой снимок, на котором артистка решила показать себя в смелом и одновременно с этим — нежном образе. Расстегнув рубашку, звезда показала, что позировала совсем без белья и смущения при этом.

На фотографии она позирует в необычном стиле - стоя немного в стороне от объектива и смотря куда-то в сторону. Тина позировала в белой рубашке, специально расстегнув все пуговицы и представив шикарный вид, но предусмотрительно прикрыв лишнее руками. Ее волосы распущены без каких-либо красивых укладок - просто ниспадают на плечи мягкими, слегка спушенными волнами, а на лице естественный макияж.

«Эксклюзив М1 : к концу августа -начало сентября Тина Кароль представит музыкальную трилогию. ❤Нас ждет новый этап в творчестве Тиночки. Ждете? #ТинаКароль #TinaKarol», -сообщается на странице.

Поклонники тут же отреагировали:

«ждем новый этап в семейной жизни)», «Безумно ждем😍🤤», «Очень ждём) 😻💋 Надеюсь это будет что-то не связанное с Даном, перебор! 🤪», «Фу!!!! Хоч би трішки вже перестали з цим вульгагством і почали себе цінити», «я думаю ему надо отдохнуть...и со своими бывшими разобраться...запутался ...кого любит ...с кем... кого не забывает..лайкает...разочаровал своими гульками..уже противно читать...», «Вопрос, что это 😳», «Очень очень ждём ❤️🙏❤️».

Также на предыдущем кадре, представленном в социальной сети Инстаграм на фан-аккаунте "ФанТина", звезда предстала в лаконичном наряде - стильном платье с оригининальным дополнением из бахромы. Звезда распустила волосы и добавила акцент своему образу, накрасив губы в ярко-красный цвет.

Однако не стильный образ Тины, которая отправилась на съемки продолжения украинского сериала привлекли внимания поклонников, а ее рука на своем животике.

На фан-странице Тины под кадром сказано, что продолжение съемок телесериала "Великі Вуйки" про жизнь и приключения гуцулов, уже стартовало.

"Первые съемочные дни в сериале выпали на настоящий начало лета. Солнце, друзья-коллеги и творческая атмосфера – это то, чего так не хватало во время карантина. Творческая группа придерживается норм адаптивного карантина, поэтому на площадке не так много актеров, как обычно, но работа и шутки каждого из команды заряжают хорошим настроением. Мы с Юрой Горбуновым выросли на Ивано-Франковщине и уже давно дружим, у нас много общего. Поэтому на площадке "Великих Вуйок" я чувствую себя будто в семейном кругу"- поделилась впечатлениями от участия в проекте Кароль.

Напомним, Кароль взбудоражила видом в "траурном" платье:"Балан остался в прошлом".

Как сообщала Politeka, расставившей ноги Кароль досталось за один и тот же наряд: "Странно, что не в ночнушке".

Также Politeka писала, что расхристанный Дан Балан внезапно прервал молчание, фаны Кароль дождались: "Тина беременна...".