Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась внушительными формами в полупрозрачном боди

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Воскреснье - день веселья…», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Чери позирует в полупрозрачном боди на диване, демонстрируя великолепную фигуру. Наряд зведы максимально подчеркивает формы модели, поэтому ее поклонники буквально "рассыпались" в комментариях кумиру.

«Все взгляды на…глаза», «королева», «крутая!», «очень красиво выглядишь», «вау, какая красота невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная фитнес-модель Ана Чери показала, как нужно поддерживать тело в тонусе

На кадрах Чери стоит в розовых шортиках и разноцветном топе. Красотка дополнила образ кепкой, а сама позировала в тренажерном зале. Ана решила собрать волосы в косы, чтобы они не мешали тренировке. Девушка показала множество упражнений, которые она использует для поддержания формы. Тренировка вышла почти на 50 минут.

Фанаты посмотрели тренировку почти 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Люблю цвет", "Хороша", "Какой у тебя размер", "Прекрасно", "Только для смелых", "Разогрела аппетит".

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