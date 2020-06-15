Зірка серіалу «Свати» Тетяна Кравченко показала себе в червоній машині
Нове фото популярної російської актриси українського походження, яка прославилася завдяки ролі Валюхи в серіалі «Свати», з'явилося на її фан-сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
На фотографії Кравченко сидить за кермом червоної машини і визирає у вікно. На неї сарафан в горошок і червоний обідок на голові.
«У машині. Всім гарного дня», - йдеться у підписі до фото.
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Шанувальники актриси тут же взялися коментувати публікацію.
«Ви так добре водите автомобіль», «Ах яка жінка! Просто королева! Удачі на дорозі! Ні цвяха ні жезла!», «Валюха найкраща і найулюбленіша актриса», «Неможливо неймовірна», «Шикарна жінка», «Прекрасна, чудова актриса і просто гарна жінка! Ну, що поїхали!», «Жінка - СОНЦЕ!! Добра вам», - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Кравченко розповіла, який, на її думку, повинна бути жінка. Уривок з інтерв'ю артистки з'явився на її фан-сторінці.
Пост був супроводжений милим знімком, на якому Кравченко посміхалася і виглядала дуже щасливою. Крім цього, у актриси на фото була нова зачіска з рванной чубчиком.
«Треба бути сильною. А куди діватися? Життя змушує! Я не думаю, що можна дозволити собі слабкість. Час інше. Я завжди несла відповідальність за себе сама», - процитували актрису на фан-сторінці.
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