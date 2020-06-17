Курс валют резко изменится, доллару будет не сладко: чего ждать украинцам
Курс валют в Украине 17 июня поиграют на нервах граждан, гривна заставит доллар пробить новое дно.
В частности, в Национальном банке решили грандиозно опрокинуть валюту – стодолларовая купюра потеряет сразу 10,16 грн. К средине прошлого дня вечнозеленый упал до 2673,2 грн, но к концу торгов сумел немного подняться.
В отличии от него, евро уверенно дерется вверх, отжав у гривны 3,28 грн (если покупать 100 евро).
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Национальный банк установил на 17 июня следующий курс валют:
100 долларов – 2674,24 грн
100 евро – 3023,9 грн
10 российских рублей – 3,8247
Мангера, подозреваемого в организации убийства Гандзюк, задержали после суда
Вечером 16 июня после заседания суда сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации нападения на херсонскую чиновницу и активистку Катерину Гандзюк.
Адвокаты утверждают, что задержание осуществляли люди с шевронами СБУ.
Позже Ильченко обнародовал видео из-под здания СБУ, где присутствовали медики, которых, как утверждает адвокат, вызвали Мангеру, ведь ему "резко стало плохо".
Адвокат заявляет, что его клиента "украли" и завезли в "незаконное" СИЗО СБУ.
Украинцы теперь могут не платить штрафы, Рада приняла важное решение: "В течение 30 дней после..."
344 депутата Верховной Рады (ВР) проголосовали "за" законопроект, который касается изменений Хозяйственного кодекса Украины.
Так, более 300 депутатов поддержали законопроект №3297.
По новому закону, банкам запрещается начислять неустойку, пеню и штрафы на просроченные кредиты в период карантина и в течение 30 дней после его окончания. С данной информацией можно подробнее ознакомиться на сайте ВР.
Напомним, исчезновение денег со счетов, банк сделал заявление: "За семь минут были опустошены...".
Как сообщала Politeka, в банке начали блокировку всех счетов, денег не снять: "клиент должен...".
Также Politeka писала, что исчезновение денег в терминале, банк объяснил, что происходит.