Недовольная клиентка ПриватБанка пожаловалась на блокировку счетов

Об инциденте она рассказала на портале Минфин.

По ее словам, все случилось после того, как она попыталась сделать международный перевод.

"Через приват24 делала перевод Western Union. Необходимо было перевести маме в другую страну 800 дол. Предварительно связалась с поддержкой банка, что бы уточнить отсутствие ограничений. Мне сообщили, что все в порядке, международные переводы без проблем. Зашла в свой приват, начала оформлять перевод. И тут, мне заблокировали все! Мой номер телефона перестал быть финансовым!", - отметила она.

Кроме того, женщина указала на сложности, которые ей пришлось терпеть.

"Я не могла связаться с операторами. Оставляла заявку на дозвон мне. Через минут 20 со мной связались. Мычал и мямлил какую то чушь, что это в целях безопасности… Какой безопасности???", - негодовала возмущенная клиентка.

Она подчеркнула, что заблокировано было все и пригрозила отказаться от услуг банка.



"Мало того, это пятница, вечер. Надо ждать понедельник. У меня заблокировано все! Скажите, что это за банк такой, который проблему делает из пальца, при этом ни чего не могут сделать? Вы клиентов за кого держите? В понедельник разорву все отношения с Вами! Почему Ваш клиент должен нагибаться перед Вами, что бы решить свой вопрос со своими деньгами? Клиенты для Вас ничего не значат?", - задала вопрос женщина.

Стоить отметить, что ПриватБанк уже ответил на данную жалобу:

"Нам бы не хотелось, чтобы у Вас сложилось негативное впечатление о банке из-за того, что мы заботимся о безопасности Ваших финансовых операций. В банке работает комплекс технических и программных средств, которые позволяют выявить и предотвратить мошеннические операции на разных уровнях. Прежде всего, мы стараемся не допустить проведения таких операций и надеемся на Ваше понимание в необходимости таких механизмов, которые позволяют Вам и другим клиентам каждый день не переживать о безопасности Ваших средств. Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах Вас сразу сообщат", - отметили представители банка.





Стоить отметить, что это не первый инцидент, который связан с блокировкой карт.

Ранее клиенты возмутились, что на выходных, когда все закрыто, внезапно блокируются карты со средствами на детей.

Жалобу на действия ПриватБанка опубликовали на сайте "Минфина".

По словам возмущенной украинки, ее "забыли" уведомить о том, что карта, на которую поступают алименты на ребенка, будет заблокирована.

Напомним, массовый арест счетов ПриватБанка, карты для зарплат и пенсий заблокированы: что происходит.

Как сообщала Politeka, ПриватБанк подловили на подлости с кредитами, появилось объяснение.

Также Politeka писала, что счета украинцев загоняют в минус, ПриватБанк сделал важное заявление.