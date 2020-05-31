Клиенты в недоумении от уровня безопасности в государственном ПриватБанке

Новый негативный отзыв был опубликован на тематическом сайте Минфин.

По словам клиента, после нескольких минут общения с якобы "сотрудниками ПриватБанка" у него были опустошены карты.

"Я не исключаю, что к этому причастны сотрудники ПриватБанк.

Факты, почему я так думаю: знали мои ФИО, знали мой фин.номер, позвонили сначала с номера +380443002854, а затем перезвонили с номера +380567161131, который нанесен на обратной стороне карточках ПриватБанк. И самое интересное, сообщили, что дискредитирована моя карта *4068, на которую 4 дня назад было переведено большая сумма денег, которая никогда и нигде не оставлялась в Интернете и очень редко использовалась в банкоматах и то только Приватбанка", - раскрыл нюансы недовольный клиент.

Он также отметил, что деньги с его счетов были переведены на карты других банков, а представители ПриватБанка даже не связались с клиентом после кражи средств.

"Начните что-то делать немедленно со своей системой безопасности, т.к. несмотря на мои многочисленные обращения, со мной даже не связывались из СБ ПриватБанка, мне не сообщили детальные реквизиты карт и кто заходил в мой личный кабинет. Я сам нашел способ это увидеть номера карт и рассказал сотрудникам ПриватБанка, где это можно посмотреть!!! И я такой однозначно не один. Помогите найти мошенников и вернуть мои средства, чтобы я все-таки остался у Вас обслуживаться", - резюмировал он в своем негативном отзыве.

"...Со своей стороны Банк гарантирует высокий уровень защиты средств и персональных данных клиентов. При этом, хотим отметить, что Банк неоднократно предупреждал и продолжает напоминать о необходимости соблюдения клиентами простых правил. Не совершать и не подтверждать платежи в получателя, которого не знаете. Персональные данные и одноразовые пароли по сообщениям нельзя предоставлять третьим лицам, даже если они являются сотрудниками банка. При проведении большинства операций с дополнительным подтверждением, данная информация указывается в смс с паролем", - отреагировал на жалобу сотрудник банка.

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