Клиенты в недоумении из-за постоянных сбоев в работе терминалов самообслуживания

Об очередном инциденте на портале Минфин рассказала недовольная клиентка, которая оставила негативный отзыв о работе ПриватБанка.

По ее словам, она через терминал хотела пополнить карту дочери, но при зачислении средств он выключился.

"Терминал заглотил деньги и потух. Сразу позвонила на 3700, приняли заявку на возврат денег на мою карту. 13.05 пришел ответ смс с Привата, что мне отказано в возврате денег, так как не обнаружено факт сбоя. Позвонила опять 3700, аявку приняли в 13.05 в 20.14 (мне об этом пришла смс с банка), а в 8.00 14.05 пришла такая же отказная смс", - утверждает она

Клиентка предположила, что в подобных случаях ПриватБанк не собирается разбираться.

"Я так понимаю, что никто ничего и не собирался проверять! Эти смс штампуют автоматом, опять позвонила и оставила заявку. На этот раз спросили точный адрес, количество купюр и их номиналы. Но смс о том, что заявка принята, я не получила. Через 2 дня я позвонила 3700 и опять оставила заявку. Все опять детально распросили, но смс с подтверждением принятия моей заявки я не получила. Консультант мне сказал, что уже все детально оформлено, а прошлая заявка не была зарегистрирована из-за нехватки инфрмации", - продолжила она в своем негативном отзыве.

Но ПриватБанк, по итогу, в очередной раз отказал ей в возврате средств, которые исчезли из-за отключения терминала.

"Пришла смс с банка - заявка принята в 20.09, а 22.05 в 8.00 утра - опять отказ! Это как вообще? Хоть кто-то этим занимается, хоть кто-нибудь контролирует это все? Деньги в терминале остались, он потух, и что теперь?", - резюмировала клиентка в негативном отзыве.

"Доброе утро! Позвольте, пожалуйста, нам подробно рассмотреть Ваш случай. Для этого мы запросили в личном сообщении Ваш контактный номер", - отреагировал на жалобу представитель банка.

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