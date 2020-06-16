Известная модель, начинающая актриса Эмили Ратаковски показала свои формы с необычного ракурса

Модель славится необычной фигурой и миниатюрными формами. При этом девушка любит поражать жарким видом в самых разных образах, рекламировать нижнее белье и хвастаться аппетитным видом на одыха. Также Эмили не забывает делиться домашними селфи и этот раз не стал исключением. Модель поразила необычным кадром, сделанным в постели, сообщает Politeka.net.

Лежа на кровати и показывая свои формы в белом кружевном белье, ей удалось удивить размером груди, ведь он был совершенно непохожим на ее настоящим. Удивленные поклонники тут же принялись обсуждать жаркий кадр.

«Ух ты, ты такая крутая, крошка!», «Nice😍😍», «Una rusa en esas tetas q rico», Идеальная королева ночи😍», Это очень аппетитно, вау😋😋😋», «Sin duda una perfecta que bella es 👏😢😢» Хочется узнать продолжение, здесь не вишенки, а целые дыньки😂», «У меня есть именно этот бюстгальтер - это от Victoria's Secret», «Я мечтал о нас прошлой ночью», «Ты прямо как любовь», «Это супер соблазнительно».

Ранее девушка решила похвастаться летним превью-кадром, сделанным у бассейна, пока один молодой человек из команды фотографа намазывал ягодицы звезды маслом. При этом столь пикантный кадр не оставил фанатов равнодушными. При этом мучжина, помогающий девушке, аж покраснел под ее пристальным взглядом.

«У меня одинаковая рутина по уходу за кожей утром и вечером, хотя я не из тех людей, которые всегда используют одни и те же продукты. Моя кожа меняется с погодой. Сейчас я использую очищающую гель-пену с календулой. Затем я наношу увлажняющий крем. Много увлажняющих средств не слишком быстро впитываются в кожу, но этот проникает внутрь сразу же.

В ночное время, я могу добавить антивозрастное масло для лица с экстрактом чёрной розы, которое также хорошо пахнет: охх, эта великолепная роза», - рассказала Эмили раньше.

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