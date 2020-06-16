Популярная исполнительница Анна Седокова поразила смелым снимком в одном боди, сверкнув главной гордостью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Облака покинули иллинойс. в море пикирует чайка. счастье — это когда твой единственный choice. Песок или галька.. 📝Ес Соя», - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Седокова позирует в гардеробной в одном желтом боди, демонстрируя безупречную фигуру. Дополняли образ звезды красивые серьги и часы. Снимок стал причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Космическая красотка», «это секси? Только честно», «И что это за Нюра, я валяюсь!», «Купальник 🔥🔥🔥 так хочется на море .. но не знаю , когда получится», «бомбезная», «красотка», «Какая красавица! Храни Вас Господь!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная певица и бизнесвумен Анна Седокова порадовала фанатов нежным образом.

У себя в Инстаграм артистка опубликовала свежее фото, на котором она предстала в красивом платье с глубоким вырезом в районе декольте. Седокова сделала игривую прическу, а на шею повязала кусочек ткани в тон с платьем. Девушка едва втиснула свою пышную грудь в платье. Ножки звезды оказались закрытыми, но это только придало загадочности и соблазнительности образу Анны.

Напомним, что Седокова раскрыла правду о расставании с молодым любовником: "Буду вспоминать, как страшный сон".

А еще Politeka писала, что Седокова в коротеньком топе возмутилась на жесткую критику: "Я не просто телка с...".

Также Politeka сообщала, что Седокова излила душу, оставшись без бойфренда: "Я больше не хочу веселить тех, кто...".