Известная певица и бизнесвумен Анна Седокова порадовала фанатов нежным образом

У себя в Инстаграм артистка опубликовала свежее фото, на котором она предстала в красивом платье с глубоким вырезом в районе декольте, передает Politeka.net. Седокова сделала игривую прическу, а на шею повязала кусочек ткани в тон с платьем. Девушка едва втиснула свою пышную грудь в платье. Ножки звезды оказались закрытыми, но это только придало загадочности и соблазнительности образу Анны.

«Я ушла и стала новой. Время перемен, не так ли? Я приняла решение уйти из офлайн. Моя компания уходит из торговых центров, потому что нам там просто больше не нравится», - сообщила Седокова о своем решении закрыть магазины со своей одеждой.



За час ее пост посмотрело почти 90 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Анна вы большая умничка», «ты выглядишь так красиво», «Хорошие перемены вам к лицу», «Такая прямо девочка-лето!», «Кукла», «Удивительная женщина», - пишут пользователи сети.

Но нашлись и те, кому не понравился внешний вид звезды.

"Одежда для колхоза", - отметили в комментариях.

Ранее мы писали, что Анна Седокова поделилась фото, на котором предстала в белом наряде с огромным букетом розовых цветов. Показательно, что это были не традиционные розы, а пионы.

Напомним, что Седокова раскрыла правду о расставании с молодым любовником: "Буду вспоминать, как страшный сон".

А еще Politeka писала, что Седокова в коротеньком топе возмутилась на жесткую критику: "Я не просто телка с...".

Также Politeka сообщала, что Седокова излила душу, оставшись без бойфренда: "Я больше не хочу веселить тех, кто...".