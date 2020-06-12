Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась своими пышными формами в слишком тесном топе

На своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори она решила показать, как веселится на улице в дерзком образе и совсем не стесняется показать грудь в довольно крошечном топе. Причем за несколько часов до этого эксцентричная знаменитость поделилась довольно жестким высказыванием в адрес недоброжелателей, пишет Politeka.net.

Так, вечером Седокова заявила, что не собирается веселить тех, кто считает ее сугубо "телкой с грудью". Также она отметила, что это проблема пользователей сети – что они видят в первую очередь, ведь на ее странице есть много и важной информации. Тем не менее в разделе Стори она почему-то снова сделала акцент на своей груди в довольно глубоком декольте.

" Вот вы скажете, ты ведь сама виновата, постила свои голые фотки. Постила, не спорю. И буду постить. Но вместе, рядом, я делала пост о книгах, бизнесе, психологии, семейных ценностях, любви. Но вы их не увидели, потому что на первом плане у вас жопа. Но это ваше, не мое", - написала Седокова.

При этом она заявила, что женщина может быть разной, может читать Ремарка в стрингах. Но если вы видите только стринги это не ее проблемы, это проблемы людей.

«Я та, кто я есть. И другой не буду. Я буду писать для тех, кто чувствует меня, для тех, кому нужны мои тексты", - подытожила звезда.

Такакже ранее появилась информация, что с некоторых пара показывала совместные романтичные кадры, выкладывая заранее заготовленные «консервы».

«Никто этого еще не знает, это секрет, но на самом деле мы сейчас с Янисом не вместе, - призналась Седокова во время прямого эфира в Instagram с ведущим «Муз-ТВ» Сергеем Терре. - Ну, мы с ним не вместе не то чтобы прямо совсем. Просто он находится в другой стране, а я в этой стране. И так получилось, что никто из нас не может сейчас друг к другу приехать. Как минимум потому что нас не пустят. Он выехал. Думал, что въедет обратно. А оказалось, что не въедет. Поэтому мы полностью разлучены», - сообщила ранее Анна.

В то же время инсайдеры сообщают, что уехал Янис не просто в Латвию к себе домой, а прямо к бившей жене, матери его сына Кристиана, которую он бросил ради Анны.

«Если РФ долго не откроет границу, а все к тому идет, Янис вполне может воссоединиться с прежней семьей. Янис на все не дает, короче. Как только ему надоест ее нытье и клянченье денег, он от нее уйдет».

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