#ТЕПЛЕЕ 💔 Удивительно, как символична бывает судьба. Завтра #премьера моего самого настоящего видео, которое мы создавали все вместе. Каждый из нас за это время четко понял, кто самый важный в его жизни. Каждый из нас, кто был разделён расстоянием и стенами, понял, насколько это тяжело ;( Завтра мы проснемся и карантин закончится. И мы будем вспоминать это как сон. Для кого-то страшный , для кого-то приятный. Какой он был для тебя ?