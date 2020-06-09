Знаменитая украинская певица Анна Седокова похвасталась первыми кадрами, заснятыми вместе с возлюбленным впервые за долгое время

На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила несколько кадров, сделанных во время домашних съемок для нового клипа. На фоне слухов о расставании с Янисом Тиммой, звезда решила оправдаться и показать, что они с ним вместе и их отношения никто не разбивал, пишет Politeka.net.

Так, на представленном ролике Анна показала, как грустит из-за расставания м мужчиной (Янис сейчас находится заграницей». При этом в подписи звезда решила рассказать о своих чувствах:

«#ТЕПЛЕЕ 💔 Удивительно, как символична бывает судьба. Завтра #премьера моего самого настоящего видео, которое мы создавали все вместе. Каждый из нас за это время четко понял, кто самый важный в его жизни.

Каждый из нас, кто был разделён расстоянием и стенами, понял, насколько это тяжело ;( Завтра мы проснемся и карантин закончится. И мы будем вспоминать это как сон. Для кого-то страшный , для кого-то приятный. Какой он был для тебя?», - написала Анна.

Поклонники тут же отреагировали:

«💙💙💙 ааа, надо было отправить кусочек с сердцами из нашего с вами прямого эфира, чего-то я затупил», «Красиво 😍», «Всем любви🤗😍❤️», «Очень жду этот шедевр😍😍😍💘🔥💜», 2Это моя любимая песня❤️😍», «Очень, трогательно 😩😰😰😰😰👍👍👍🥰🥰🥰🥰», «Он был цветочным💐💐💐❤️», «Просто одно удовольствие знать что завтра все закончится ❤️», «Анна, вы самая лучшая❤️».

Так, ранее появилась информация, что с некоторых пара показывала совместные романтичные кадры, выкладывая заранее заготовленные «консервы».

«Никто этого еще не знает, это секрет, но на самом деле мы сейчас с Янисом не вместе, - призналась Седокова во время прямого эфира в Instagram с ведущим «Муз-ТВ» Сергеем Терре. - Ну, мы с ним не вместе не то чтобы прямо совсем. Просто он находится в другой стране, а я в этой стране. И так получилось, что никто из нас не может сейчас друг к другу приехать. Как минимум потому что нас не пустят. Он выехал. Думал, что въедет обратно. А оказалось, что не въедет. Поэтому мы полностью разлучены», - сообщила ранее Анна.

В то же время инсайдеры сообщают, что уехал Янис не просто в Латвию к себе домой, а прямо к бившей жене, матери его сына Кристиана, которую он бросил ради Анны.

«Если РФ долго не откроет границу, а все к тому идет, Янис вполне может воссоединиться с прежней семьей. Янис на все не дает, короче. Как только ему надоест ее нытье и клянченье денег, он от нее уйдет».

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