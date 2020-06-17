Известная американская фитнес-модель Николь Амато не устает удивлять жаркими фото

На одном из недавних снимков красотка предстала в соблазнительном виде с горячей подружкой, пишет Politeka.net.

Модель вместе с подругой облачились в мини-бикини разных цветов. Николь выбрала ярко-розовый купальник, который натянулся на ее пышной груди.

Плавки-бикини интересно сидели на ягодицах, сморщившись, и почти не прикрывая их. Завершили образ золотые аксессуары.

Известно, что Николь активно занимается спортом, поэтому ее фигура идеальная - кроме пышной груди и упругих ягодиц, у нее тонкая талия и подкаченные ножки.

Звезда распустила волосы и склонилась над подругой. Фото получилось, можно сказать, неприличным. Николь прижалась к подружке грудью и смотрела на нее, не отрываясь.

При этом вторая модель не отводила взгляда от камеры.

Почти за сутки горячий кадр собрал около 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети называли фото шедевром, а моделей очень сексуальными крошками.

"Вот это тела!", - написал один из поклонников.

Напомним, Николь Амато в том же соблазнительном розовом бикини, которое едва прикрыло самые сочные места, соблазняла подругу.

Амато прижалась к модели грудью. В результате прелести обеих соприкоснулись.

Обе приоткрыли пухлые губы, прикусив длинные цепочки.

Ранее сообщалось, что Николь Амато продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини. Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное.

Треугольники ткани держались на тонких бретельках, которые будто впились в тело звезды. Сверху звезда надела топ на молнии.

Напомним, Николь Амато разделась прямо на пляже и потрясла великолепными видами: "Нереальное тело".

Как сообщала Politeka, влажная Николь Амато засветила пикантные места в дырявом купальнике.

Также Politeka писала, что Николь Амато в трусах и тесном топе заставила собой любоваться: "Идеальные батоны"