Известная американская фитнес-модель Николь Амато не устает удивлять жаркими фото
На одном из недавних снимков красотка предстала в соблазнительном виде с горячей подружкой, пишет Politeka.net.
Модель вместе с подругой облачились в мини-бикини разных цветов. Николь выбрала ярко-розовый купальник, который натянулся на ее пышной груди.
Плавки-бикини интересно сидели на ягодицах, сморщившись, и почти не прикрывая их. Завершили образ золотые аксессуары.
Известно, что Николь активно занимается спортом, поэтому ее фигура идеальная - кроме пышной груди и упругих ягодиц, у нее тонкая талия и подкаченные ножки.
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Звезда распустила волосы и склонилась над подругой. Фото получилось, можно сказать, неприличным. Николь прижалась к подружке грудью и смотрела на нее, не отрываясь.
При этом вторая модель не отводила взгляда от камеры.
Почти за сутки горячий кадр собрал около 8000 лайков и много комментариев. Пользователи сети называли фото шедевром, а моделей очень сексуальными крошками.
"Вот это тела!", - написал один из поклонников.
Напомним, Николь Амато в том же соблазнительном розовом бикини, которое едва прикрыло самые сочные места, соблазняла подругу.
Амато прижалась к модели грудью. В результате прелести обеих соприкоснулись.
Обе приоткрыли пухлые губы, прикусив длинные цепочки.
Ранее сообщалось, что Николь Амато продемонстрировала пышные формы в маленьком синем бикини. Крохотный лифчик обтянул пышную грудь, прикрыв лишь самое интимное.
Треугольники ткани держались на тонких бретельках, которые будто впились в тело звезды. Сверху звезда надела топ на молнии.
Напомним, Николь Амато разделась прямо на пляже и потрясла великолепными видами: "Нереальное тело".
Как сообщала Politeka, влажная Николь Амато засветила пикантные места в дырявом купальнике.
Также Politeka писала, что Николь Амато в трусах и тесном топе заставила собой любоваться: "Идеальные батоны"