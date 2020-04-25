Американская фитнес-модель Николь Амато держит отличную форму и показала, как ей это удается

Звезда опубликовала в своем Инстаграм видео, где записала тренировки, пишет Рoliteka.net. Николь вместе подругой позировали на пляже в мини-бикини, коорые подчеркнули их аппетитные формы. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Видео начинается с того, как Николь светит ягодицами прямо в камеру, а затем приступает к занятию.

Модели сделали упражнения, параллено показывая роскошные тела. Упругие груди и ягодицы. Можно только удивляться, как крохотный купальник удерживал большие прелести: "Нереальное тело".

За 15 часов пост собрал почти 90 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали ряд приятных сообщений обоим фигуристым красоткам. Люди восхищались их фигурами и стремлению поддерживать форму, несмотря на режим самоизоляции.

Напомним, Николь Амато предстала в обтягивающем костюме, который подчеркнул все ее изгибы и пышные формы - какая красота.

Амато позировала на берегу моря, выгнувшись, стоя на одной ногу. Красотка схватила вторую ножку и получилась поза "ласточки". Руку красотка вытянула вперед.

На голову модель надела кепку, вытянув из нее длинный хвост. На руке звезды был браслет.

Ранее сообщалось, что Николь Амато позировала в тугом топе, который выделил ее пышную груди и обтянувших ее накаченные ножки лосинах. А на голову она надела кепку.

На кадрах Николь, как дурачилась с тренером, так и активно занималась, надев на руки боксерские перчатки. Красотка старалась увернуться от ударов, а также нападала сама.

У обоих было игривое настроение, они не только тренировались, но и находили место для юмора.

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