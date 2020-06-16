35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, как веселится по ночам с новой возлюбленной

После того, как телеведущий развелся со своей супругой Еленой, он снял себе квартиру, оставив бывшей жене дом. Спустя какое-то время артист завел отношения с молодой Кристиной Горняк, которые держал в секрете несколько месяцев. После того, как критика в сторону мужчины не переставала утихать, он решил прокомментировать ситуацию и объясниться.

По словам мужчины, он начал новые любовные отношения лишь после развода и Кристина к этому не имела никакого отношения. Сейчас он счастлив и все свободное время проводит с ней. К примеру, телеведущий показал, как он по ночам с Кристиной устраивает бурные танцы и мило обнимается перед сном. Страстный танец пары не оставил равнодушными поклонников, ведь обычно артист не показывает личную жизнь слишком открыто.

Пара станцевала под зажигательную музыку и поразила движениями вместе с милым поцелуем, оставшимся чуть за кадром.

Так, до этого сегодня артист пешил показать, как выглядят идеальное утреннее время вместе с Кристиной. Телеведущий сверкнул новым образом перед объективом, используя Инстаграм-фильтр, а также показал красивый вид из окна, свой вкусный завтра и, конечно же, саму возлюбленную, убирающую на кухне. Таким образом мужчина показал, как из одной "бытовухи" с экс-супругой перебрался в другую - с новой возлюбленной и вполне этим доволен.

Не так давно пара также рассказала, как поддерживает свои отношения во время ссор и кризисов.

Владимир отметил, что поводов для ссор у них крайне мало: "Однако я почти всегда встаю на час раньше Крис, поэтому иногда приходится ее будить. Есть один действенный приятный способ", - признался Владимир.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

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