Известная украинская певица Виктория Смеюха, звезда "НеАнгелов", показала свежий летний образ

На фото Виктория позирует в белом купальнике с узорами, сидя на берегу моря в водичке. Красотка соблазнительно выгнулась, а образ дополнила стильными очками. Смеюха улыбалась на камеру, наслаждаясь летним солнцем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Солнце не выбирает кому светить и дарить своё тепло! Оно не разделяет на бедных и богатых, хороших и плохих, бедных и глупых, красивых и некрасивых... Это все мерила, придуманные людьми! Вселенная идеальна и все созданное ею для чего-то, у всего есть своё предназначение! . Будь подобно солнцу", - написала Виктория.

Фанаты поставили более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Супер- фигура!!!!", "Как будто в Одессе", "Фигурка супер класс", "идеально", "Богиня", "Новая песня на стихи Вики готова", "О начались летние фоточки, огонь", "Идеальная фигура!!!".

Ранее мы сообщали, что украинская певица Виктория Смеюха из дуэта «НеАнгелы» поразила красотой, позируя вместе со своей подругой.

Так, Смеюха позирует вместе со своей подругой Алиной Скабиной, с которой анонсировала онлайн.

«Чувствую всей кожей, что разговор предстоит интересным и запоминающимся…», - говорится в сообщении.

Напомним, брюнетка из "НеАнгелов" поразила видом без макияжа рядом с яркими красотками

А еще Politeka писала, что звезда "НеАнгелов" покорила видом в традиционном украинском наряде

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