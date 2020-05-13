Известная украинская певица Виктория Смеюха, солистка группы "НеАнгелы", показала, как проводит время

На фото Смеюха сидит в штанах и куртке, под которой можно увидеть толстовку. Волосы у девушки были распущены, а сама она сидела на сельской лавочке. Красавица улыбалась и в руках держала тарелку со свежими овощами и зажаренную курицу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На еще одном фото Смеюха уже сидит в траве и держит лакомство для козы в руке, которая стояла рядом. Девушка улыбалась и активно позировала на камеру. Как можно понять, Виктория находится в Полтавской области, где отдыхает. Так и хочется написать под фото: "Вот это козочка".

"Говорите, открылись рестораны в Украине? -Не, не слышала", - написала Смеюха.

Фанаты успели поставить почти 3 тысячи лайков и написали несколько комментариев:

"Природа, свежий воздух, экологически чистая еда, что ещё надо! Будете этот карантин вспоминать ещё не раз!", "Так прикольно, когда звезды не боятся показать обычную жизнь, не стесняются себя без макияжа, красивых костюмов и того, что они в селе едят соленые огурцы, а не в лакшери ресторанах питаются одними креветками", "Что может быть лучше?? Супер блюдо, если ещё и компания душевная, тогда отдых будет самый самый!! Приятного аппетита!!)))))", "Класс, Вика. Я так скучаю за селом) В связи с этим карантином не могу поехать к родителям в Днепропетровскую область", "у вас там полутше Ресторанов будет".

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