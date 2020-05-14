Звезда группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха впечатлила голосистым кавером на украинскую народную песню

Популярная певица поделилась с поклонниками новым эмоциональным видео на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

На опубликованных кадрах Смеюха с чувством исполняет любимую многими украинцам песню «Чорнобривці». Причем делает она это в соответствующем антураже: звезда сидит за столом в традиционной украинской «хате» в народной одежде. Перед ней на столе лежит мука и скалка. Судя по всему, звезда готовит что-то вкусненькое.

«Во время карантина мне посчастливилось побывать в кругу родных мне людей. Там я поняла, насколько люблю Украину, город в котором я родилась и как мне близка украинская традиционная культура», - написала Смеюха в подписи к видео.

Она призналась, что заскучала без работы и решила порадовать поклонников импровизированным клипом, в создании которого ей помогали сестра и подруга.

Украинцы пришли в восторг от такого искреннего и эмоционального исполнения.

«Спецэффекты зашкаливают а искренность и душа просто просто на высоте!!!! Вот чего не хватает нашим звёздам обнимаю», «Это просто невероятно!!!! твой голос это что-то», «А вид из окна невозможно красивый», - пишут люди в комментариях к видео.

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