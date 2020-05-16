Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила фотосессию на природе в украинском традиционном наряде

Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория показала, как проводит время на природе и специально снялась на фоне невероятного пейзажа в традиционном платье-вышиванке. Образ Вики восхитил поклонников. В последнее время Смеюха радует фанатов своими искренними и домашними постами, находясь на отдыхе в селе у бабушки, сообщает Politeka.

Так, появившись в естественном виде перед поклонниками в ярком фотосете, девушка восхитила довольно ярким видом. По мнению фанатов, Вике идет такая искренность. Свое обращение девушка также записала на украинском языке:

«Україно, ти моя душа!❤️. . Які слова спадають вам на думку, коли ви промовляєте слово Україна? 😊(рідна, найдорожча, квітуча, привітна, хлібосольна)», - написала звезда.

Вот что ответили фанаты:

«Красуня украинская 🔥», «Шикарная🙏🙏🙏💋», «Просто Дівчина Весна 🔥», «10 фотка так прям паночка 😊», «Какие классные виды🤗», «Класс👍👏🌹», «Какая красивая, настоящая 😍😍😍😍 😍 Вау 👏❤️», «Очень красивая, стильная, гламурная, модная, обврожительная, харизматичная, милая, женственная!💕», «На выданье 😅🔥», «Божечки, как Вы прекрасны 🙈💙».

Как известно, Вика много недель находится на карантине и недавно отправилась в деревню к бабушке, откуда даже поразила видеозаписями с задушевным исполнением песен и кадрами, сделанными вместе с курами, утками и даже коровами. Домашние кадры были очень хорошо восприняты публикой, поэтому ранее артистка также решила порадовать аудиторию и необычнм промо-роликом, чтобы разбивить свой профиль:

«Коровы- коровами 🐮 , но я скучаю за съёмками🤩 Этот фрагмент не вошёл в клип, но остался в моем телефоне😃🎞📞☑️. Каждый раз, для меня съемки 🎥🎬 как маленькая жизнь 🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍, после которой остаются самые разные воспоминания 🥰🎶🎵🎼. Чуть подождём и скоро наступит светлая полоса, после которой затанцуем всем миром🌏!❤️😄💃🏻🕺🏼👯‍♀️», - написала Смеюха под роликом.

Поклонники тут же ответили:

«Песня огонь 🔥🔥🔥это любовь, Роман, высшие песни👍😘», «💣💣💣🔥🔥🔥💯💃Образ - современная эмансипе...Очень круто...», «Можна поєднати 🎤🐄😉», «Да не переживай.. Всё вернётся на круги своя. Это ж не на вечно, Вика, не чуди».

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