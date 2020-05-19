Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха предстала в необычном образе

Звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где часто радует поклонников фото своих развлечений и работы, сообщает Politeka.net.

Так, певица на одной из новых фотографий предстала рядом с красотками, одетыми в одинаковые наряды, и мамой.

Артистка позировала в полосатой маечке и шортиках, а ее родственница - в футболке и юбочке.

Оказывается, 19 мая мать Виктории празднует день рождения, о чем звезда сообщила в тексте публикации.

"Сегодня самый главный праздник – твой день рождения, моя родная @vitaviktoria19 .😊❤️🎉🎁 . Желаю быть всегда такой красивой, энергичной, молодой, уверенной в себе😍✊🏻 . . Крепкого здоровья тебе, моя милая мама, долголетия, любви и не уставай улыбаться! Люблю тебя, с праздником!❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Вот это да!", - написала Виктория.

За час пост собрал более 600 лайков и много комментариев.

"С праздником❤️❤️❤️ долгих лет", "С Днём Рождения!!!🎂🎂🎂", "А что, похожа)))", "Юхуууууу,с Именинницей!!!", "С днём рождения 💐🌹🎈🎁🎉🎊", "Примите мои поздравления 🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Поздравляю Вас и Вашу Мамульку!!", "С Днём Рождения 🥳 счастья и здоровья 💐", "С днём рождения, Вашу Маму, здоровья, улыбок)))🤘💥", - написали пользователи сети.

Напомним, Виктория Смеюха показала, как проводит время на природе и специально снялась на фоне невероятного пейзажа в традиционном платье-вышиванке.

Напомним также, что Виктория Смеюха позировала в коровнике во время доения молока. Как можно заметить, звезда развлекается на полную. Кроме нее, в кадр попал ребенок.

Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы

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