Звезда все больше привлекает внимание

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) каждый день поражает внешним видом

Звезда без стеснения хвастается аппетитными формами в Инстаграм, пишет Politeka.net. В одном из недавних стори модель предстала в рубашке.

Кассандра распахнула белую одежду и выставила напоказ пышную грудь без белья. Модель позировала, немного согнувшись.

Грудь едва не выставилась полностью, но тем самым фото и стало еще горячее.

Также на красотке были розовые трусики. А образ завершали аксессуары.

Модель распустила волосы, она приоткрыла губы и смотрела вдаль: "Какие большие у нее глаза".

Фото было обработанным и стало будто нарисованным.

Фигура знаменитости достойна всех похвал. Кроме большой груди, у Сьенеги - тонкая талия, упругий пресс и подкаченные ножки.

Снимок не собрал массу лайков, ведь он был обнародован в сториз, однако, вероятно, красотка получила комплименты в личной переписке.

Напомним, Кассандра Сьенега появилась в коротком облегающем топе, который подчеркнул ее пышную грудь.

Большие прелести выпирали из наряда. Звезда для большего эффекта сжала формы между руками.





Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега предстала в салатовом бикини, которое едва удерживало ее "богатства". Купальник держался на прозрачных бретельках, что выглядело очень интересно.

Напомним, Кассандра Сьенега натянула тугую ткань на пышные прелести, которые, казалось, при одном неловком движении выпрыгнут из топа. На спине две черные толстые бретельки впились в кожу модели.

Напомним также, что Кассандра Сьенега позировала в ярком бикини, которое как нельзя лучше подчеркнуло ее прекрасную фигуру.

Верх купальника натянулся на пышной груди.

Напомним, что раздетая Кассандра Сьенега показала, как получает удовольствие: "Конфетка".

Как сообщала Politeka, страстная Кассандра Сьенега из «Playboy» пленила пышными формами в микро-бикини: "Ого, как сочно!"

Также Politeka писала, что брюнетка из Playboy Кассандра Сьенега еле удержала выпрыгивающий бюст в купальнике: "Огненное тело"