Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, покорила невероятной красотой в легком платье
Ни для кого не секрет, что красотка часто рекламирует на себе одежду, в этот раз модель предстала в летнем наряде, пишет Politeka.net.
Омович позировала на зеленом газоне, похваставшись стройными ножками в мини. Красотка была в белом платье с глубоким декольте, благодаря которому открывались виды на большую грудь. Тонкие бретельки лишь прибавили пикантности образу.
Легкий наряд развивался на ветру, а из-под короткой юбочки едва не показывалось самое интимное.
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Также трудно не заметить очень тонкую и красивую талию Алены, которой позавидует любая девушка.
Чокер на шее завершил образ.
За два часа пост собрал 1,5 тысячи лайков и много комментариев.
"Девушка красивая", "С чего Вы взяли, что она красивая, вся деланая, переделаная, похожа на куклу, ничего от естественной женской красоты, накаченые губы и грудь уродливо так смотрятся, давно хочу написать, ни капли жизни в лице, неприятно смотреть, девчонки, ну что ж вы себя так уродуете!!!", "Какая куколка 😍", "Какие губы, кошмар. Неужели вы сами не видите, как это некрасиво", "Какое нежное, Воздушное платье! 👍", - написали пользователи сети.
Напомним, Алена Омович надела ярко-розовый купальник. Маленькое бикини натянулось на пышной груди звезды. Тонкие лямочки тянулись к затылку и едва удерживали такую красоту.
Пышная грудь, стройная талия, упругий пресс, красивые бедра и длинные ноги - все в этом теле идеально.
Рядом с моделью позировала не менее привлекательная подруга.
Напомним, украинская Кардашьян показала каждый сантиметр тела в вызывающем комбинезоне
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