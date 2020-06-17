Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, покорила невероятной красотой в легком платье

Ни для кого не секрет, что красотка часто рекламирует на себе одежду, в этот раз модель предстала в летнем наряде, пишет Politeka.net.

Омович позировала на зеленом газоне, похваставшись стройными ножками в мини. Красотка была в белом платье с глубоким декольте, благодаря которому открывались виды на большую грудь. Тонкие бретельки лишь прибавили пикантности образу.

Легкий наряд развивался на ветру, а из-под короткой юбочки едва не показывалось самое интимное.

Также трудно не заметить очень тонкую и красивую талию Алены, которой позавидует любая девушка.

Чокер на шее завершил образ.

За два часа пост собрал 1,5 тысячи лайков и много комментариев.

"Девушка красивая", "С чего Вы взяли, что она красивая, вся деланая, переделаная, похожа на куклу, ничего от естественной женской красоты, накаченые губы и грудь уродливо так смотрятся, давно хочу написать, ни капли жизни в лице, неприятно смотреть, девчонки, ну что ж вы себя так уродуете!!!", "Какая куколка 😍", "Какие губы, кошмар. Неужели вы сами не видите, как это некрасиво", "Какое нежное, Воздушное платье! 👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович надела ярко-розовый купальник. Маленькое бикини натянулось на пышной груди звезды. Тонкие лямочки тянулись к затылку и едва удерживали такую красоту.

Пышная грудь, стройная талия, упругий пресс, красивые бедра и длинные ноги - все в этом теле идеально.

Рядом с моделью позировала не менее привлекательная подруга.

Напомним, украинская Кардашьян показала каждый сантиметр тела в вызывающем комбинезоне

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