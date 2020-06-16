71-летняя российская певица Алла Пугачева ошарашила "пластмассовым" лицом, придвинувшись к камере максимально близко

Как передает Politeka.net, кадр опубликовали на одной из фан-страниц звезды в Инстаграм. Пугачева в светлой шляпке и в наряде с оголенными плечами улыбается в камеру, показывая белые ровные зубы. При этом на лице Примадонны трудно найти хотя б одну морщинку.

Собственно, этот факт и вызвал горячие обсуждения в комментариях. Большинство поклонников певицы оказались разочарованы, и просят Аллу Борисовну уважать их и не позориться.

"Ой, просто ужас. С такой мумии не улыбнешся! Стоматолог хороший! Больше не показывайтесь, а то я напугалась, не зря Пугалкина😮"

"Чёт вообще😮 не узнать😂"

"ой кто это?"

"Простите, это Пугачева?"

"Перебор!"

"Не узнать, помолодела лет так на 50"

"Страшно смотреть!"

"Как не старайся), а молодость не вернуть.🤔🤔🤔 От Аллы не осталось ничего... жалко..."

"Покажите настоящую живую с морщинами уродину но живую нашу Аааааала не позорь себя мы твои кумиры этого не достойны"

Ранее мы сообщали, Пугачева поделилась кадрами "самой худшей и тяжелой ночи" в ее жизни. Над сидящей Примадонной "колдуют" стилисты - в спецодежде и защитных масках. Сама исполнительница снимала происходящее на телефон.

"Чтобы не забыть это время пандемии, когда еще такое... Дожили. Пусть это будет самая худшая и тяжелая ночь в моей жизни. Чтобы хуже не было... Такое не забывается", - поделилась артистка.

Напомним, Максим Галкин с подросшими детьми от Пугачевой заставил сеть кричать: "Макс, выбери меня!".

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина покорила красотой в нежном платье на шезлонге.

Также Politeka писала, что похудевшая Пугачева задрала ножку в купальнике и свела с ума не только Галкина: "Молодые, завидуйте!".