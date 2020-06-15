Скандально известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит выходные дома

Как передает Politeka.net, у себя на странице в Инстаграм артистка показала свою фирменную растяжку. Сначала Волочкова опубликовала очень странное фото в машине. Она сделала шпагат, используя отверстие в крыше автомобиля. Фото было сделано в ночное время, поэтому многие подписчики предположили, что машина принадлежит очередному любовнику балерины.

Уже в понедельник Волочкова опубликовала похожее фото. Она натянула на себя балетную пачку, которая выглядит довольно поношенной. Сама балерина тоже выглядела не очень свежо. Она облокотилась на стул и снова засветила свой фирменный шпагат. Стоит отметить, что в кадр попали интимные места звезды.

«Утренний Арабеск», - подписала фото балерина.

Как известно, комментарии у Волочковой закрыты, но поклонники и недоброжелатели создали альтернативные странички, где обсуждают новые выходки звезды. Последнее фото фанаты также поспешили обсудить.

«Настя!!! Угомонись уже, у тебя взрослая дочь, не гавнякай ей жизнь», «Заклинило со вчерашнего вечера походу», «Изольду поближе бы», «Вцепилась в стул, чтобы арабеск не уронил», «Когда. Когда уже кто-нибудь выкинет эти жуткие тапки», «Как вчера из машины вынули и поставили что ли? Даже не переодели? про помыли не спрашиваю», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова поделилась домашним фото, на котором она была в красной толстовке с капюшоном, который накинула на голову.

Напомним, что Волочкова в крошечном бикини "тряхнула стариной" и опозорилась: "Злобные тетки завидуют".

Как сообщала Politeka, Анастасия Волочкова вылезла из машины ногами кверху, фото позора: «Нажралась опять?».

Также Politeka писала, что Волочкова дико раскорячилась перед лицом Борисовой, видео не для слабонервных: «Давай, наркоманка».