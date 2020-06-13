32-річна російська актриса Христина Асмус буквально порвала соцмережі новим відео

У ролику, опублікованому на сторінці в Instagram, Христина з чашкою чаю в руках розповіла підписникам про свою гостю.

«До мене тут приїхала подруга. Ми сидимо на кухні, п'ємо чай, балакаємо, і у нас виник такий спір. Інга вважає, що всі мужики – барани. Я з цим категорично не згодна. Кажу: «Не узагальнюй»».

І тут Христина переводить камеру на «подругу», якою виявляється маленька вівця, котра у відповідь промекала, підтвердивши «правоту» слів Христини.

У коментарях користувачі оцінили гумор актриси.

«є буду... Я ще той козел... 🤷‍♂️🤷‍♂️🤷‍♂️Козерогом народився», «Інзі просто завжди козли траплялися.... з ким не бувало...)», «Відмінний жарт, цікаві дебати👍👌😉. Не суди і не судимий будеш😊», «Яка краса», «А по-моєму дуже зворушливо й оригінально! ) Дякую за піднятий настрій!!!❤️🔥💯», «Так взагалі нічого не можна узагальнювати», «Вівця, яка вижила після Құрбан байраму, напевно, не просто так на кухні. Буде плов сьогодні?», «По- моєму, це скотство з боку подруги», «Інга походу трохи перебрала😂», «Харламов навчив», – жартують у відповідь під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Асмус похвалилася стрункими ніжками в платті, яке ледве-ледве прикриває «сороміцькі» місця.

Зірка опублікувала у соцмережі свіже фото, на якому блиснула виглядом у темно-синій міні-сукні і на високих підборах.

Актриса з зібраними вгору волоссям повернулася до камери спиною, витягнувши ногу і кинувши зухвалий погляд через плече. Дівчина спокусила силуетом, а також заінтригувала підписом.

Зірка зізналася, про що їй пишуть в особистих повідомленнях у соцмережі, а також - чого не роблять.

Нагадаємо, що Асмус зізналася, без чого страждала аж три місяці, Харламов тут не допоможе: «Ломка пекельна».

А ще Politeka писала, що скандальна Асмус перетворилася в суперницю Поклонської, фото у формі облетіло мережу: «Голою не побачимо?».

Також Politeka повідомляла, що скандальна Асмус розвалилася у відвертій позі і брудно вилаялася, Тарзан не витримав: «Христина, не чекав від вас».